На территории завода ЗиЛ горел склад стройматериалов

На территории ЗиЛа горит ангар

В одном из зданий на территории ЗИЛа произошел пожар, площадь строения около 300 квадратных метров. В помещении находятся стройматериалы.

Возгорание произошло в доме 23 по Автозаводской улице, номер строения не уточняется. Для борьбы с огнем спасатели отправили пожарный катер.

Как сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пользователей социальных сетей, здание было полностью охвачено огнем.

Потушить пламя удалось в 8:29, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.