Лекцию про Сергея Шнурова прочитают на ЗИЛе

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Во взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ пройдет лекция "Сергей Шнуров: язык внутренней эмиграции". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Преподаватель школы культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (курс "История музыки XX века"), музыкальный критик Артем Рондарев расскажет публике об особенностях лексики и общей семантической нагрузке текстов в творчества лидера рок-группы "Ленинград". Обладатель титула "Человек года 2016", по мнению читателей GQ, Сергей Шнуров остается одной из самых востребованных публичных персон в России.

"Этот курс посвящен функции и значениям поэтического текста в песнях российских поп- и рок-исполнителей и коллективов. В его рамках можно будет ознакомиться с характерными тропами, образами и структурами поэтического языка различных артистов и групп, а также узнать, каким образом тексты песен этих исполнителей и коллективов влияют на формирование эстетики, этоса и идеологии их творчества и в какой степени они определяют музыкальную архитектуру их песен", – цитирует Артема Рондарева пресс-служба ЗИЛ.