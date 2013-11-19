Серийная сборка микроавтобусов на ЗИЛе начнется с 1 марта

Территория завода ЗИЛ. Фото: ИТАР-ТАСС

Серийная сборка автомобилей на автосборочном предприятии "МосАвтоЗил" на территории ЗИЛа на юге Москвы начнется с 1 марта 2014 года, сообщила во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по экономической политике и вопросам земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, которые приводит пресс-служба правительства Москвы, первые микроавтобусы на "МосАвтоЗиле" будут собраны до нового года. Там будут собирать машины марок Fiat, Hyundai, и, возможно, Renault; в 2014 году на предприятии планируется выпустить более 7 тысяч микроавтобусов, уточнила Сергунина.

Она также отметила, что за реализацию инвестиционных проектов на остальной территории ЗИЛа город планирует получить порядка 40 миллиардов рублей. Эти деньги поступят как от продажи объектов недвижимости бывшего завода, так и в виде прямых платежей в бюджет за изменение вида использования земельных участков.

По словам заммэра, которые цитирует РИА Новости, площадка завода ЗИЛ может быть выставлена на торги для выбора инвестора девелоперского проекта уже в первом квартале 2014 года. Юридически проводить торги будет сам ЗИЛ, который должен вернуть городу заем, ранее выданный предприятию.

Напомним, что в конце октября власти Москвы утвердили проект планировки территории ЗИЛа, согласно которому здесь может быть построено 900 тысяч квадратных метров жилья, две школы, шесть детсадов, а также поликлиника, четыре многофункциональных комплекса с апартаментами и офисами, а также ледовый дворец и автосборочное предприятие "МосАвтоЗил". Объем вложений в реализацию проекта может составить 191 миллиард рублей.