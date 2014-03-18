В Культурном центре Зил раскроют загадку символики "Веселого Роджера"

Фото: ИТАР-ТАСС

18 марта в Культурном центре ЗИЛ пройдет лекция "Под флагом "Короля-Смерть": загадка символики "Веселого Роджера". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Этот флаг нельзя потрогать или увидеть в одной из музейных коллекций. Между тем, "Веселый Роджер" знаком каждому – это то самое черное полотно с черепом и костями, которого в XVII веке так боялись современники. Впрочем, о том, как флаг "Короля-Смерть" выглядел на самом деле, мы сегодня можем только догадываться: сохранившиеся изображения и описания "Веселого Роджера" весьма противоречивы. Так, есть версия, что на самом деле он представлял собой вовсе не череп с костями, а скелета с кружкой крепкого напитка в руке.

Сегодня "Веселый Роджер" овеян таким множеством мифов и культурных ассоциаций, что для многих даже превратился в символ террора и анархии. О том, почему так получилось и отчего именно этот флаг стал объектом мистического поклонения, в ЗИЛе расскажет лектор Дмитрий Копелев. Слушатели узнают также историю флага и познакомятся с бытом пиратов.

Занятие пройдет в рамках цикла лекций победителей премии "Просветитель 2013". Занятия проводятся совместно с Политехническим музеем.

Начало трансляции – в 19.30.

Трансляция завершена.