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Бизнес

16 января 2015, 22:55

Производство автозапчастей на ЗИЛ могут перевести в автокластер в пределах МКАД

ЗИЛ бизнес производства автокластеры

Фото: ТАСС

Производство автокомпонентов, расположенное на территории ЗИЛ, в ближайшие два года могут перевести в автокластер, находящийся в пределах МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

В департаменте отметили, что концепция развития территории ЗИЛ не предполагает расположения на этой площадке тяжелого производства. В то же время и АНО "ЗИЛ" и компания "Альфа Автоматив Техноложиз" являются стратегически важными для города. Ведутся переговоры о перебазировании их на другую площадку, чтобы оба предприятия продолжили работу в наиболее благоприятных для себя условиях.

Также департамент разрабатывает программу развития автомобильного кластера на территории Москвы в ее старых границах. Ожидается, что создание кластера позитивно повлияет не только на отрасль автомобилестроения, но и в целом на экономику Москвы. Здесь смогут найти работу выпускники столичных вузов в сфере автомобилестроения.

В департаменте добавили, что этот вопрос может решиться также в течение ближайших двух лет.

Напомним, в октябре прошлого года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион - жилая площадь с социальной инфраструктурой.

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Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.

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