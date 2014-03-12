Форма поиска по сайту

12 марта 2014, 19:04

Город

Конкурс на поиск инвестора для развития ЗИЛа объявят в ближайший месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены в ближайший месяц объявить конкурс на поиск инвестора для проекта развития территории завода ЗИЛ, сообщил на выставке MIPIM во Франции заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, территория завода была разделена на несколько площадок. Так, часть территории застроит группа компаний ТЭН спортивными объектами. "Оставшиеся территории могут быть выставлены на конкурс по мере готовности документации", - сказал Хуснуллин.

Речь идет о части территории с потенциалом застройки в 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает "РИА Новости".

Всего проект планировки всей территории ЗИЛа предполагает строительство 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Напомним, что ранее Градостроительно-земельная комиссия столицы утвердила проект планировки Нагатинской поймы, включающей промзону завода ЗИЛ. Так, на территории поймы появится порядка 2 миллионов квадратных метров объектов общественного назначения, 1,5 миллиона "квадратов" жилья и апартаментов, а также 850 тысяч квадратных метров производственных объектов. Инвестиции в развитие территории ЗИЛа ранее оценивались в 12 миллиардов долларов.

ЗИЛ реконструкция бизнес проекты стройкомплекс Москвы частные инвесторы

Главное

