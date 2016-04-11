Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11 апреля 2016, 17:21

Кузовной цех ЗИЛа переоборудуют под офисы и апартаменты

ЗИЛ строительство офисы апартаменты городские территории Парк Легенд строительство и реконструкция строительство и снос

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В бывшем кузовном цехе завода ЗИЛ построят помещения под офисы и апартаменты, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Бывший кузовной цех реконструируют и сделают новые перекрытия, а два примыкающих технологических здания снесут.

Согласно проекту, в 6-этажном стилобате оборудуют надземную автостоянку на 2724 машино-места, ресторан и вход в корпуса офисов и апартаментов. Их будет по четыре над каждым стилобатом – всего 612. В результате общая площадь объекта переменной этажности (6–11–14 этажей) увеличится до 200 тысяч квадратных метров.

В настоящее время уже заканчивается сооружение стилобатной части, а также реконструкция надземной автостоянки.

С начала работ специалисты Мосгосстройнадзора выдали строителям 37 предписаний об устранении нарушений и выписали штрафов на 1 миллион рублей.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Напомним, общая площадь новых объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит более двух миллионов квадратных метров, половина из них будет отдана под жилье и социальную инфраструктуру. Здесь построят школы, детские сады и поликлиники. После окончания работ на территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек.

Также на территории ЗИЛа возведут спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест.

Ледовый дворец, который вмещает три ледовые арены, уже в мае этого года примет матчи Чемпионата мира по хоккею. А в третьем квартале планируют завершить строительство комплекса водного спорта общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки.

Ссылки по теме

Сюжет: Реновация московских промзон

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать