Кузовной цех ЗИЛа переоборудуют под офисы и апартаменты

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В бывшем кузовном цехе завода ЗИЛ построят помещения под офисы и апартаменты, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Бывший кузовной цех реконструируют и сделают новые перекрытия, а два примыкающих технологических здания снесут.

Согласно проекту, в 6-этажном стилобате оборудуют надземную автостоянку на 2724 машино-места, ресторан и вход в корпуса офисов и апартаментов. Их будет по четыре над каждым стилобатом – всего 612. В результате общая площадь объекта переменной этажности (6–11–14 этажей) увеличится до 200 тысяч квадратных метров.

В настоящее время уже заканчивается сооружение стилобатной части, а также реконструкция надземной автостоянки.

С начала работ специалисты Мосгосстройнадзора выдали строителям 37 предписаний об устранении нарушений и выписали штрафов на 1 миллион рублей.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Напомним, общая площадь новых объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит более двух миллионов квадратных метров, половина из них будет отдана под жилье и социальную инфраструктуру. Здесь построят школы, детские сады и поликлиники. После окончания работ на территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек.

Также на территории ЗИЛа возведут спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест.

Ледовый дворец, который вмещает три ледовые арены, уже в мае этого года примет матчи Чемпионата мира по хоккею. А в третьем квартале планируют завершить строительство комплекса водного спорта общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки.