Реконструкцию промзоны ЗИЛ продолжат несмотря на кризис - Хуснуллин

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Реконструкция промзоны бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) продолжится несмотря на кризис. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в ходе IV российского инвестиционно-строительного форума, передает Агентство "Москва".

"Уже в марте будет запущен на территории ЗИЛа "Парк легенд". Это крупнейший ледовый дворец, инвестор вложил 8 миллионов рублей собственных денег в строительство. Это проект мирового уровня. В марте он будет готов и в рамках заключенных с инвестором контрактов по развитию территорий мы, безусловно, будем этот проект продолжать. Более того, мы приняли решение его дальше расширять", - сказал Хуснуллин.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Напомним, в октябре прошлого года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион - жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.