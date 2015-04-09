Инвесторам представили проект обустройства южного участка ЗИЛ

Фото: M24.ru

Власти Москвы представили инвесторам проект обустройства южной площадки ЗИЛ. В презентации приняли участие около 20 крупнейших девелоперских компаний, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.



Как сообщалось ранее, южный участок ЗИЛ будет выставлен на продажу в ближайшее время.

По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, именно на этом этапе необходимо начать диалог с потенциальными инвесторами для более качественной подготовки конкурсной документации.

"У потенциальных инвесторов будет возможность уточнить основные характеристики проекта, задать вопросы по предстоящему конкурсному отбору и высказать свои предложения. Проект капиталоемкий, требуется время для тщательного анализа, поскольку месяца, в течение которого длится заявочная кампания, не всегда достаточно для принятия решения по участию в конкурсе", – сказала заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

После продажи участка два расположенных здесь предприятия будут перебазированы. Предполагается, что компании переедут в 24-й корпус Технополиса "Москва" на территории бывшего завода АЗЛК в Южном порту.

Напомним, в октябре прошлого года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит 2,07 миллиона квадратных метров, из которых 1 миллион придется на жилье и 1,07 миллиона – на общественно-производственные объекты.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.