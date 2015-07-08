Ущерб от пожара на территории ЗИЛ возместит арендатор здания

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев
Ущерб от пожара в здании на территории завода ЗИЛ возместит арендатор здания, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента городского имущества.
Здание, ставшее эпицентром пожара, находится в пользовании частной компании на основании договора аренды и используется в качестве склада.
Согласно договору, всю ответственность за сохранность помещения и соблюдение техники безопасности несет арендатор. Кроме того, на него были возложены обязательства по возмещению ущерба в полном размере.
После выяснения обстоятельств возгорания ЗИЛ рассчитает размер убытка, нанесенный пожаром, и представит его к оплате арендатору.
Напомним, огонь вспыхнул в административном здании на территории завода около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте работают 59 человек личного состава и 21 единица техники, а также три вертолета.
В пресс-службе МЧС уточнили, что информация о пострадавших не поступала. Из горящего здания вывели около 50 человек.
Добавим, что движение транспорта по проспекту Андропова затруднено. Водителям советуют выбирать пути объезда и не мешать работающей пожарно-спасательной технике.
