"Арену Легенд" переименуют в "ВТБ Ледовый дворец"

Фото: M24.ru

Ледовый дворец "Арена Легенд", находящийся на территории ЗИЛа, переименуют в "ВТБ Ледовый дворец". Права на название дворца продали одному из крупнейших банков страны, сообщается на сайте ВТБ.

Ледовый дворец будет частью спортивного ядра ЗИЛа. В его состав также войдут музеи хоккея и Олимпийского комитета России и центр водных видов спорта.

Здание ледового дворца построили за счет частных средств. Строительство шло с октября 2013 года по март 2015-го. Дворец состоит из трех ледовых арены: большой на 12 тысяч зрителей, малой – на 3,5 тысячи человек, а также тренировочной арены на 500 зрителей. Большая и малая арены являются трансформерами, поэтому кроме хоккея там можно проводить матчи по баскетболу, боксу, теннису и единоборствам. Также там можно будет давать концерты.

"Парк легенд" на территории ЗиЛа

Помимо обычных зрительских трибун в ледовом дворце предусмотрено около 70 комфортабельных VIP-лож. Знаковой частью Большой арены станет светодиодный медиа-куб, на нем будет идти круговое изображение в формате HD.

Кроме того, в здании дворца есть раздевалки, зоны отдыха, разминочный зал с тренажерами, мастерская для заточки коньков и ремонта экипировки, тренерская и медблок. На главном фасаде ледового дворца разместится медиа-экран, а напротив него сделают фан-зону. Планируется, что первые матчи в новом ледовом дворце пройдут уже этой весной.

Стоит отметить, что группа ВТБ также строит спортивный комплекс в Петровском парке, куда, в частности, войдет футбольный стадион столичного "Динамо".