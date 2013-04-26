Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2013, 17:22

Город

В 2014 году аэроэкспрессы запустят до станции Усово на Рублевке

Фото: ИТАР-ТАСС

"Аэроэкспресс" запустит поезда от Белорусского вокзала до станции Усово на Рублевке в 2014 году.

Работы первого этапа завершатся до конца 2013 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Завершается строительство 6 новых высоких пассажирских платформ на участке от станции Кунцево-II до станции Усово. Проектом работ 1-го этапа кроме этого предусмотрено строительство поста электрической централизации и здания для обслуживания пассажиров на станции Усово, замена верхнего строения пути на протяжении 14,2 километра, укладка бесстыковых путей, ремонт железнодорожных переездов", – говорится в сообщении.

В конце 2013 года начнутся работы второго и третьего этапов. Работы второго этапа будут включать укладку двух дополнительных главных путей, строительство под них железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом и железнодорожного моста через реку Москва длиной 196 метров.

В рамках работ третьего этапа планируется реконструировать станцию Фили. "В ходе работ будет полностью переустроена железнодорожная инфраструктура, построено 2 пассажирские платформы, реконструирован пешеходный мост и построен подземный тоннель с выходом на платформу", – отмечается в тексте.

Протяженность всего железнодорожного участка составит 28,3 километра.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" готов выделить 1,3 миллиарда рублей на строительство нового вокзала на станции Усово на Рублевке.

Сайты по теме


ЗАО поезда Рублевка аэроэкспрессы строительство и реконструкция ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика