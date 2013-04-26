В 2014 году аэроэкспрессы запустят до станции Усово на Рублевке

Фото: ИТАР-ТАСС

"Аэроэкспресс" запустит поезда от Белорусского вокзала до станции Усово на Рублевке в 2014 году.

Работы первого этапа завершатся до конца 2013 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Завершается строительство 6 новых высоких пассажирских платформ на участке от станции Кунцево-II до станции Усово. Проектом работ 1-го этапа кроме этого предусмотрено строительство поста электрической централизации и здания для обслуживания пассажиров на станции Усово, замена верхнего строения пути на протяжении 14,2 километра, укладка бесстыковых путей, ремонт железнодорожных переездов", – говорится в сообщении.

В конце 2013 года начнутся работы второго и третьего этапов. Работы второго этапа будут включать укладку двух дополнительных главных путей, строительство под них железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом и железнодорожного моста через реку Москва длиной 196 метров.

В рамках работ третьего этапа планируется реконструировать станцию Фили. "В ходе работ будет полностью переустроена железнодорожная инфраструктура, построено 2 пассажирские платформы, реконструирован пешеходный мост и построен подземный тоннель с выходом на платформу", – отмечается в тексте.

Протяженность всего железнодорожного участка составит 28,3 километра.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" готов выделить 1,3 миллиарда рублей на строительство нового вокзала на станции Усово на Рублевке.