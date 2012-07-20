Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

20 июля 2012, 11:26

На экологическом празднике москвичам подарят полсотни тараканов

ЗАО парки отдых

Фото: Москва 24

В ландшафтном заказнике «Тропаревский» 21 июля 2012 года состоится семейный экологический праздник «День Мухи», посвященный самым маленьким обитателям животного мира – насекомым, сообщили в столичном Управлении особо охраняемых природных территорий по ЗАО.

Посетители смогут проявить себя в роли энтомолога и узнают много нового и интересного о насекомых и их пользе для окружающей среды и человека.

Кроме того, все желающие смогут не только разглядеть под микроскопом, как выглядят бронзовки, палочники, мадагаскарские шипящие и американские крылатые тараканы, но и совершенно бесплатно взять любого из них домой. Для этого, правда, придется захватить с собой картонную коробку или пластиковый контейнер для переноски. Тем, кто надумает завести насекомое впервые, специалисты объяснят, как правильно ухаживать за ними в домашних условиях.

В программе фестиваля также запланирована выставка макрофотографий «Мы ж-ж-живые».

Всего экологи планируют отдать в добрые руки около 50 тараканов, которых предоставил им инсектарий Московского зоопарка. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать