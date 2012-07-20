На экологическом празднике москвичам подарят полсотни тараканов

Фото: Москва 24

В ландшафтном заказнике «Тропаревский» 21 июля 2012 года состоится семейный экологический праздник «День Мухи», посвященный самым маленьким обитателям животного мира – насекомым, сообщили в столичном Управлении особо охраняемых природных территорий по ЗАО.

Посетители смогут проявить себя в роли энтомолога и узнают много нового и интересного о насекомых и их пользе для окружающей среды и человека.

Кроме того, все желающие смогут не только разглядеть под микроскопом, как выглядят бронзовки, палочники, мадагаскарские шипящие и американские крылатые тараканы, но и совершенно бесплатно взять любого из них домой. Для этого, правда, придется захватить с собой картонную коробку или пластиковый контейнер для переноски. Тем, кто надумает завести насекомое впервые, специалисты объяснят, как правильно ухаживать за ними в домашних условиях.

В программе фестиваля также запланирована выставка макрофотографий «Мы ж-ж-живые».

Всего экологи планируют отдать в добрые руки около 50 тараканов, которых предоставил им инсектарий Московского зоопарка. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.