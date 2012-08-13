Спортцентр "Крылатское" получил 2,4 га на западе Москвы

ИТАР-ТАСС

Олимпийский учебно-спортивный центр "Крылатское" получит в постоянное пользование земельный участок площадью 2,4 гектара, расположенный в природно-историческом парке "Москворецкий". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Москвы.

"Принято решение предоставить спортцентру "Крылатское" участок площадью 2,4 гектара, который расположен на улице Крылатская, владение 2, строение 5, в границах особо охраняемой природной территории регионального значения "Природно-исторический парк "Москворецкий", - заявили в мэрии.

Данный участок предоставляется властями города для размещения на нем объектов физической культуры и спорта.