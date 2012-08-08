Ко Дню города в Западном округе откроют 65 фонтанов

ИТАР-ТАСС

Ко Дню города в каждой из 13 управ ЗАО появится по пять новых фонтанов. В настоящее время власти подбирают подходящие места для их установки.

До конца недели свои варианты должны представить главы управ и их заместители по ЖКХ, после чего каждый адрес проверит руководство округа, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Всего ко Дню города в ЗАО должно быть открыто 65 фонтанов. Их планируется разместить во дворах и на территориях межквартальных городков.

Первые 14 таких городков появились на территории округа в этом году. На них расположены детские и спортивные площадки, а также скамейки для отдыха.

День города в Москве отмечают в первые выходные сентября. В этом году столица будет праздновать свое 865-летие. Ключевой темой мероприятий на этот раз станет история.