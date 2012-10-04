Пробка на Мичуринском проспекте затянется на годы

В связи с затяжным строительством станции метро затруднено движение по Мичуринскому проспекту. Объехать стройку можно по улицам Менделеевской, Лебедева и Мосфильмовской

Настоящая ловушка для автомобилистов образовалась на западе Москвы. В районе Раменки, где строят станцию метро "Ломоносовский проспект", ежедневно парализовано движение.

Схему трафика наземного транспорта изменили, но не все водители узнали об этом вовремя. Люди видят информационные щиты уже на подъезде к стройке, когда поздно развернуться или сдать назад. В результате поездка затягивается на несколько часов.

Пересечение Мичуринского проспекта с Ломоносовским - одна из самых оживленных транспортных развязок города. Но сейчас здесь ездит только спецтехника: тракторы, грузовики, бетономешалки. Из-за строительства новой станции московской подземки движение обычных машин с 29 сентября на этом участке закрыто.

Если в выходные на Мичуринском проспекте достаточно спокойно, то в рабочие дни проехать практически невозможно. Автомобилисты жалуются, что не были предупреждены об ограничении движения, а специальные информационные щиты, по их словам, расположены неудачно - слишком близко от стройки. Строители же уверяют, предупредительных знаков более чем достаточно. Они расположены на протяжении всего Мичуринского проспекта от самой кольцевой автодороги и на прилегающих к нему улицах. Причем знаки были установлены за две недели до начала строительства.

Объехать стройку можно по нескольким маршрутам: в центр - по улицам: Менделеевской, Лебедева, Мосфильмовской, в область - по этим же трем и еще по улице Дружбы. Появились даже дополнительные развязки.

Станция "Ломоносовский проспект" должна открыться через 2,5 – 3 года. Следовательно, лишь тогда движение на Мичуринском проспекте полностью нормализуется. До этого времени автомобилистам придется терпеть и искать новые пути объезда.

С раскопками на Мичуринском проспекте связана еще одна проблема: местные жители утверждают, что строители во время проведения подготовительных работ уничтожили зеленые насаждения. Москвичи подали иск в Дорогомиловский суд к департаменту строительства, однако никаких нарушений не было найдено. По словам заместителя гендиректора инженерно-строительной компании Сергея Гринберга, стройплощадка граничит с парком-сквером у китайского посольства, но все работы ведутся строго за границей особо-охраняемой природной территории, и ни одно дерево из сквера вырублено не было.