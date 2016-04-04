В поселении Внуковское могут провести референдум о вхождении в состав ЗАО

Фото: wikipedia.org

Поселения Внуковское может быть включено в состав Западного округа Москвы только по итогам референдума. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

"Есть закон о наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в Москве. Чтобы изменить границы или административное подчинение территории, это инициировать должны не просто жители, это должно муниципальное образование инициировать, должен состояться референдум жителей. Это достаточно серьезная вещь, и просто обращение жителей не возымеет никаких действий", – цитирует Портнову Агентство "Москва".

В свою очередь муниципальный депутат поселения Внуковское Елена Пименова отметила, что заявка от жителей о рассмотрении этого вопроса в совет депутатов не поступала.

"Все это необходимо тщательно проанализировать. Тут ситуация неоднозначная. Просто жители, которые сейчас обращаются, наверное, не очень знают ситуацию. Службы все – образование, медицина, социальная служба – это все и так уже отнесено к ЗАО, у нас относится к ТиНАО только муниципальная служба", – заявила депутат.

По ее словам, вопрос о проведении референдума может быть рассмотрен советом депутатов, но данная инициатива вряд ли будет поддержана.