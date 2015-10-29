В России могут усложнить правила развода

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Власти Татарстана разработали проект поправок к Семейному кодексу России. В частности, предлагается серьезно ужесточить действующую процедуру разводов, пишут "Дни.Ру".

Проект разработан по личному поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, который неоднократно высказывал озабоченность крепостью браков. "Не секрет, что сегодня к разводам относятся равнодушно. Мы должны изменить эту систему, – говорил глава республики. – Процедуры разводов в ЗАГСах и судах должны быть более сложными, поскольку в жизни все бывает – и разногласия, и ссоры, но необходимо находить компромиссы".

Поправками предлагается ограничить право мужа требовать расторжения брака в течение трех лет после рождения ребенка. По действующему кодексу предусмотрен только один год "моратория". Необходимость увеличения этого срока объясняется правом женщины находиться в отпуске по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года, а также ее материальной зависимостью в этот период от супруга.

Кроме того, законопроект предлагает исключить возможность рассмотрения дела о разводах заочно. Для этого придется внести изменения Гражданский кодекс России. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит свести к минимуму случаи расторжения брака без выяснения мнения другой стороны. В Госдуме пока проект поправок в Семейный кодекс не комментируют.

Напомним, жители столицы могут просматривать свежие данные о демографической обстановке в городе, в том числе рождаемости и количестве разводов, в разделе "Экономика: цифры и факты" на сайте департамента экономической политики.

Сервис стал доступен благодаря созданию в городе единого хранилища данных, куда стекается статистика из федеральных и региональных ведомств, в том числе Росстата и Мосгорстата.