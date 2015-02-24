По московским меркам: Самый длинный вантовый мост столицы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о "самых" местах города.

Какой мост в Москве – самый старый? Где расположена самая длинная московская эстакада? Как доехать на метро до двухэтажного моста? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

Вантовый мост с самым большим пролетом в пределах Москвы расположен в Серебряном бору. Длина основного пролета Живописного моста составляет почти 410 метров, а общая длина мостового перехода достигает полутора тысяч метров.

Пилон моста выполнен в виде арки ярко-красного цвета, соединяющей два берега. Этот пилон соединяется с дорожным полотном посредством стальных канатов – их называют вантами, отсюда и термин "вантовый мост". Ширина этого автомобильного моста через Москву-реку равна 37 метрам. Расстояние от воды до проезжей части составляет 30 метров.

Есть интересная деталь, касающаяся конструкции Живописного моста – пролетное строение моста не зафиксировано жестко, как это делается обычно. Таким образом, оно может раскачиваться подобно качелям. Чтобы колебания не были чрезмерными, немецкими специалистами была разработана пара огромных масляных амортизаторов, они установлены в опоре моста.

Живописный мост был построен в 2007 году. На самой высокой точке, под аркой моста, подвешена капсула. Здесь планируют оборудовать ЗАГС, но дата открытия пока не определена.

Мировым лидером по длине пролета среди вантовых мостов чаще всего признают "Русский мост" во Владивостоке. Длина пролета этого моста превышает 1100 метров. Мост тянется через пролив Босфор Восточный на два километра. "Русский мост" также признается вторым в мире по высоте – 324 метра.

Особенно невероятными все эти рекорды кажутся, если учесть погодные условия, при которых конструкция должна полноценно функционировать: перепад температур от -30°C до +40°C, высота штормовой волны доходит до шести метров, а в зимнее время толщина наледи может составлять 70 сантиметров.

При всем этом срок службы такого моста составляет не менее 100 лет. Отметим также, что строительство "Русского моста" сыграло существенное значение в развитии Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.