Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря 2015, 12:47

Общество

В столице выявили самые популярные ЗАГСы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Лидером по числу заявлений на проведение церемонии бракосочетания с начала года стал ЗАГС на Бутырской улице, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Эти данные опубликованы в разделе на московском портале госуслуг, в котором можно выбрать дату и место проведения свадьбы.

Во Дворец бракосочетания на Бутырской улице было подано 5914 заявлений, за ним следует Дворец бракосочетания в Малом Харитоньевском переулке, куда пришло 5827 заявлений от молодоженов.

Третьим стал Дворец бракосочетания в Текстильщиках, туда отправили 5414 заявления. На четвертом месте оказался Дворец бракосочетания, расположенный в Измайловском Кремле – 3704 заявления.

Замыкает пятерку самых популярных – Царицынский отдел ЗАГС, куда подали 3309 заявлений. Меньше всего торжественных церемоний бракосочетания проходит в Новофедоровском отделе ЗАГС.

Всего в текущем году в 32 столичных ЗАГСа поступило 79141 заявление на проведение торжественной церемонии бракосочетания.

Чаще всего молодожены выбирали для церемонии время с 9 до 11 часов, а реже всего – 13 до 14 часов и после 17 часов.

При этом, статистика не подтверждает, что свадьбы не хотят устраивать в мае – существенного снижения числа поданных заявлений в этом месяце не наблюдается.

Ссылки по теме


Вдвое больше заявлений, чем в весенние месяцы приходится на август и сентябрь.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные ЗАГСы могут предложить молодоженам регистрацию брака в новогоднюю ночь. Такая возможность может быть рассмотрена, особенно если поступят заявки от желающих заключить брак именно в эту ночь.

Подобную услугу готов оказать главный дворец бракосочетаний Московской области. Чтобы успеть пожениться под бой курантов, подмосковные пары должны были подать заявление не позднее 29 ноября.

ЗАГСы рейтинг портал госуслуг семейная и молодёжная политика дворец бракосочетания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика