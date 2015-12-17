В столице выявили самые популярные ЗАГСы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Лидером по числу заявлений на проведение церемонии бракосочетания с начала года стал ЗАГС на Бутырской улице, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Эти данные опубликованы в разделе на московском портале госуслуг, в котором можно выбрать дату и место проведения свадьбы.

Во Дворец бракосочетания на Бутырской улице было подано 5914 заявлений, за ним следует Дворец бракосочетания в Малом Харитоньевском переулке, куда пришло 5827 заявлений от молодоженов.

Третьим стал Дворец бракосочетания в Текстильщиках, туда отправили 5414 заявления. На четвертом месте оказался Дворец бракосочетания, расположенный в Измайловском Кремле – 3704 заявления.

Замыкает пятерку самых популярных – Царицынский отдел ЗАГС, куда подали 3309 заявлений. Меньше всего торжественных церемоний бракосочетания проходит в Новофедоровском отделе ЗАГС.

Всего в текущем году в 32 столичных ЗАГСа поступило 79141 заявление на проведение торжественной церемонии бракосочетания.

Чаще всего молодожены выбирали для церемонии время с 9 до 11 часов, а реже всего – 13 до 14 часов и после 17 часов.

При этом, статистика не подтверждает, что свадьбы не хотят устраивать в мае – существенного снижения числа поданных заявлений в этом месяце не наблюдается.

Вдвое больше заявлений, чем в весенние месяцы приходится на август и сентябрь.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные ЗАГСы могут предложить молодоженам регистрацию брака в новогоднюю ночь. Такая возможность может быть рассмотрена, особенно если поступят заявки от желающих заключить брак именно в эту ночь.

Подобную услугу готов оказать главный дворец бракосочетаний Московской области. Чтобы успеть пожениться под бой курантов, подмосковные пары должны были подать заявление не позднее 29 ноября.