Царицынский ЗАГС открывается после ремонта

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После ремонта открывается Царицынский отдел ЗАГС, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния.
Первые браки в обновленном интерьере отдела планируется зарегистрировать уже 23 января.
Отметим, с 1 января ЗАГС Москвы повысил госпошлины. Теперь регистрация брака обойдется в 350 рублей вместо 200, а развод – в 650 вместо 400 с каждого из супругов.
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Регистрация отцовства также подорожала до 350 рублей против 200. А вот за регистрацию нового имени придется отдать на 600 рублей больше - 1600 рублей.
Подробнее об изменениях госпошлины можно узнать на сайте управления ЗАГС Москвы.