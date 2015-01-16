Царицынский ЗАГС открывается после ремонта

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После ремонта открывается Царицынский отдел ЗАГС, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния.

Первые браки в обновленном интерьере отдела планируется зарегистрировать уже 23 января.

Отметим, с 1 января ЗАГС Москвы повысил госпошлины. Теперь регистрация брака обойдется в 350 рублей вместо 200, а развод – в 650 вместо 400 с каждого из супругов.

Регистрация отцовства также подорожала до 350 рублей против 200. А вот за регистрацию нового имени придется отдать на 600 рублей больше - 1600 рублей.

Подробнее об изменениях госпошлины можно узнать на сайте управления ЗАГС Москвы.