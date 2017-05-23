КНДР запустила неизвестный объект через границу с Южной Кореей

Фото: ТАСС/Actionpress

Власти Южной Кореи сообщили о неопознанном летающем объекте на границе страны с КНДР, сообщает "Газета.ру".

Военные уже произвели предупредительные выстрелы. Кроме того, Северной Корее было направлено предупреждение.

Предполагается, что в небе находится дрон КНДР. Власти изучат, пересек ли беспилотник границу.

Отношения между Северной и Южной Кореей продолжают накаляться из-за баллистических испытаний, которые проводит КНДР. Недавно государством были испытаны новые ракеты, производство которых для армии санкционировал лидер страны Ким Чен Ын.