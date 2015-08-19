Театр на Таганке временно переедет на Поварскую улицу

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Театр на Таганке на время ремонта здания переедет в другое помещение – студию Анатолия Васильева на Поварской. Спектакли в новом сезоне временно будут играть на сцене Театра киноактера, сообщает МИА "Россия сегодня".

Коллектив театра, включая административные и технические службы, в эти дни собирает вещи и перебирается в студию Анатолия Васильева. Реставрационные работы планируется закончить в декабре этого года.

Новый сезон Театр на Таганке откроет 5 октября, в день памяти легендарного режиссера, с которым связан "золотой век" "Таганки", Юрия Петровича Любимова. В этот вечер будет показан его спектакль "Мастер и Маргарита" по Булгакову. В октябре зрители смогут посмотреть также постановки "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы (Скотопригоньевск)". В афише появятся "Добрый человек из Сезуана", "Горе от ума – Горе уму – Горе ума", "Тартюф", "Фауст".

"До Нового года мы будем играть спектакли Юрия Петровича Любимова в память о нашем создателе и великом режиссере, – сказала завлит театра Елена Соловьева. – Зрители увидят такие работы мастера, как "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы", "Добрый человек из Сезуана", "Тартюф", "Фауст". А о дальнейших планах театра будет сообщено позже".

По документам Театр на Таганке находится в состоянии ремонта с июля 2014 года, работы начались в сентябре. Здание неоднородно по времени постройки. Ирина Апексимова, нынешний директор театра, заявляла СМИ о том, что театр находится в аварийном состоянии.

В июле Апексимова инициировала встречу в театре с Александром Кибовским с целью привлечь внимание к бытовым проблемам театра. Глава департамента культуры после визита сообщил о том, что состояние здания и уже проведенные ремонтные работы нуждаются в экспертизе, после чего целесообразно говорить о временной сцене.