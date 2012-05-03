На лыжном трамплине в районе Воробьевых гор произошел пожар

В среду вечером в районе Воробьевых гор произошел пожар на лыжном трамплине. Пожарные справились с огнем за 45 минут



В среду вечером в районе Воробьевых гор произошел пожар на лыжном трамплине, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Горело напольное покрытие на площади 15 погонных метров", - заявили в пресс-службе МЧС.

По имеющимся данным, пожарные ликвидировали возгорание в 23:28, затратив на борьбу огнем около 45 минут. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.

Напомним, трамплин в районе Воробьевых гор открыт в 1953 году, его протяженность составляет 72 метра. Особое покрытие спортивного объекта и склона горы позволяет лыжникам проводить тренировки в летнее время.