В Москве появится новый городской район

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Производственная зона "Руднево" в районе Косино-Ухтомский может быть преобразована в новый район. Конкурс на подготовку проекта уже объявила Москомархитектура, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

В планах городских властей объединить территорию промышленной зоны и новый жилой район в Некрасовке (граничит с районом Косино-Ухтомский). Для этого чиновники намерены сформировать в промзоне современную инфраструктуру и создать полноценные рабочие места.

Как отмечается, площадь проектируемой территории - 164,9 гектаров. Победитель конкурса должен учесть прохождение автомобильных дорог, которые связывают районы Кожухово и Некрасовка, а также Москву и Ногинск.

Кроме того, проект планировки должен предусматривать возможность строительства на этой территории транспортно-пересадочного узла с автовокзалом, перехватывающей парковки и многофункционального спортивного комплекса.

Максимальная цена контракта составит около 5,8 миллионов рублей, уточняется в документах.