Мужчина утонул в Люблинском пруду на юго-востоке города

Фото: m24.ru /Александр Авилов

В Люблинском пруду на юго-востоке столицы утонул мужчина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Поступило сообщение об обнаружении тела в Нижнем Люблинском пруду в районе улицы Летняя. Спасатели извлекли тело из воды, в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили данную информацию. "Сотрудники извлекли тело из воды и передали медикам", - сообщил дежурный офицер.