Мужчина утонул в Люблинском пруду на юго-востоке города

Фото: m24.ru /Александр Авилов
В Люблинском пруду на юго-востоке столицы утонул мужчина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Поступило сообщение об обнаружении тела в Нижнем Люблинском пруду в районе улицы Летняя. Спасатели извлекли тело из воды, в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили данную информацию. "Сотрудники извлекли тело из воды и передали медикам", - сообщил дежурный офицер.