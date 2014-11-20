На месте пятиэтажек на Рязанском проспекте построят новый микрорайон

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На месте микрорайона 126 на юго-востоке Москвы появится общественно-жилой комплекс и транспортно-пересадочный узел, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Проект реновации этой территории приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии. На участке в 13,35 гектара, непосредственно примыкающей к станции метро "Рязанский проспект" планируется снести девять пятиэтажных жилых домов.

На их месте возведут новый микрорайон общей площадью 246,5 тысячи квадратных метров. Он будет включать в себя общественно-жилой комплекс, жилые дома, два детских сада на 265 мест, пристройку к школе на 300 мест и транспортно-пересадочный узел "Рязанский проспект".

"Большая Москва": Юго-Восточный административный округ

Ранее M24.ru сообщало, что на Рязанском проспекте появится гостиница. Площадь объекта составит 12,3 квадратных метров, а высота – не более 46,5 метра.

Гостиница будет располагаться рядом с торговым центром. Общая площадь торгово-гостиничного комплекса, включая подземные стоянки, составит почти 86 тысяч квадратных метров.