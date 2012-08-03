Парковки внутри Бульварного кольца станут платными с 1 января

ИТАР-ТАСС

С 1 января платными станут абсолютно все парковки в пределах Бульварного кольца, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа.

А уже с 1 ноября этого года начнут взимать плату за парковку в специально отведенных местах на улицах Каретный Ряд и Петровка.

Час на легальной парковке обойдется в 50 рублей. Заплатить можно будет по мобильному телефону через специальное приложение для смартфонов или с помощью смс-сообщений.

При въезде на парковку водитель должен будет отправить номер своего автомобиля на один короткий номер, а при выезде — на другой. Средства спишутся в соответствии с временем между сообщениями.

Карта легальных парковок опубликована на сайте столичного департамента транспорта.