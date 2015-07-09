Франция разморозила заблокированные по иску ЮКОСа счета ВТБ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Франция разморозила счета российских компаний в банке "ВТБ Франция", сообщает "Интерфакс".

Ранее они были арестованы по иску ЮКОСа. По словам, председателя правления "ВТБ 24" Михаила Задорнова, решение о заморозке счетов опротестовали в течение дня, и они были разблокированы.

Ранее m24.ru сообщало, что в Бельгии и Франции по иску бывших акционеров ЮКОСа, выигравших процесс в Постоянной палате третейского суда в Гааге, было арестовано российское имущество.

По решению суда, Россия должна выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (дочерним компаниям GML, которые суммарно владели половиной акцией ЮКОСа) компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. (пенсионному фонду ЮКОСа) 8,2 миллиарда долларов.

Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, тогда же президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован. Позже его осудили за мошенничество, но помиловали и отпустили на свободу в декабре 2013 года.

В конце 2004 года был продан основной актив ЮКОСа – "Юганскнефтегаз", сейчас компания принадлежит "Роснефти". В 2005 году Ходорковский продал свою долю партнерам и дистанцировался от всех разбирательств с ЮКОСом. Судебный процесс по делу о нарушении Энергетической хартии начался в 2005 году.