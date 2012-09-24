До конца года в ЮАО появится более 380 уличных тренажеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Во дворах и парках Южного административного округа (ЮАО) Москвы до конца года будет установлено более 380 тренажеров. Об этом заявил зампрефекта ЮАО Владимир Гилев.

"В рамках программы по благоустройству в 2012 году на дворовых территориях и парковых зонах округа установлено 268 тренажеров. Всего до конца года в Южном округе будет установлено 385 уличных тренажеров", - пояснил чиновник.

По его словам, уличные тренажеры предназначены не для спортсменов, а для простых жителей, которые могут выйти во двор и позаниматься. Некоторые из тренажеров сделаны специально для инвалидов.

Стоимость тренажеров составляет порядка 100-200 тысяч рублей. Эти конструкции будут регулярно проверять организации, установившие их.

Как передает РИА Новости, все устанавливаемые тренажеры имеют сертификаты соответствия, а также стенд с инструкцией по применению.