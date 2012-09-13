На юге Москвы возникла серьезная пробка из-за брошенной "Газели"

Фото: ИТАР-ТАСС

Серьезная пробка возникла в четверг утром в районе Бирюлево Западное. "Газель", брошенная водителем возле дома №7 по Востряковскому проезду, перекрыла автомобильное движение.

"Автомобиль, оставленный водителем прямо на дороге, перекрыл движение по двум полосам. Образовалась огромная пробка", – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Отметим, что, по данным сервиса "Яндекс. пробки", в настоящее время движение значительно затруднено также на южном, восточном и северо-западном участках МКАД, а также на проспекте Андропова, Каширском и шоссе и Волгоградском проспекте.