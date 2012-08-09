Парки и скверы юга Москвы соединят пешеходные зоны

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В Южном округе столицы появятся новые пешеходные дорожки, которые свяжут между собой парки и скверы.

Многие рекреационные зоны в Южном округе расположены рядом, их планируется соединить пешеходными маршрутами, которые пройдут более чем через 100 парков. Протяженность дорожек превысит 13 километров.

Благодаря этому в Москве появится экологическая парковая зона площадью около 700 гектаров, проходящая через все 16 округов ЮАО, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Для велосипедистов и роллеров на пешеходных дорожках будет уложен ровный асфальт, по которому будет удобно кататься.

Благоустройство самих зеленых зон практически завершено в семи крупных парках. В них появятся новые туалеты, пункты охраны правопорядка, будут высажены деревья.

Ранее сообщалось о планах по обустройству пешеходных дорожек на севере Москвы. Они пройдут через все 15 округов САО. В прогулочных зонах будут установлены малые архитектурные формы, а также дорожные знаки, запрещающие проезд транспорта.