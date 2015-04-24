Кимоно и манга: что ждет москвичей на фестивале японской культуры

Фото: пресс-служба фестиваля

25 и 26 апреля в культурном центре "Москвич" пройдет Всероссийский фестиваль японской культуры Hinode. В этом году он состоится уже в четвертый раз. Шоу кимоно, выступления японских и российских музыкантов, косплей, ярмарка товаров из страны восходящего Солнца – это только часть фестивальной программы. Корреспондент M24.ru узнал у генерального директора культурно-делового центра "Японский дом", одного из организаторов фестиваля Иори Эндо о том, чем гостей Hinode удивят в этому году.

– Фестиваль Hinode будет уже четвертым в России. Как, на ваш взгляд, меняется интерес к японской культуре в нашей стране – становится ли он сильнее или ослабевает?

– Интерес к Японии и японской культуре в России был всегда, и с каждым годом он только растет. Мы следим за другими фестивалями – некоторые, конечно, пропадают, но оставшиеся стабильно поддерживают японскую культуру.

Иори Эндо. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

– Есть ли у вас уже прогнозы, сколько человек соберется на фестивале?

– Конкретное число я назвать боюсь, но могу точно сказать, что каждый год их количество увеличивается. Первые три года мы проводили фестиваль в Измайлово. Но в прошлом году, как только завершился фестиваль и мы начали подготовку к следующему, поняли, что места уже не хватает. Поэтому в этот раз площадкой выбрали культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте.

Отмечу, что у нашего фестиваля есть "семья", если можно так выразиться. Японские фестивали проходят не только в Москве, но и в других городах России – два года назад их было пять, в прошлом году городов стало 11, а в этом уже 15. Мы стали объединять эти фестивали: на Hinode проводится конкурс в номинации Cosplay, в котором участвуют победители региональных конкурсов. Затем пара, ставшая лучшей в столице, едет в Японию и борется с другими странами. В 2014 году в Японию поехала пара из Калининграда, и впервые в истории победители российского отбора заняли 1 место из 22 стран-участниц.

Фото: пресс-служба фестиваля

– Чем фестиваль этого года отличается от предыдущих? Что поменяли с учетом прошлых лет?

– В этом году фестиваль будет идти два дня. Раньше он длился всего день. Еще одно отличие в том, что мы добавили классическую программу. До этого у нас были субкультурные направления – аниме (японская анимация), манга (японские комиксы), а теперь будут представлены японские барабаны, традиционная одежда, например, кимоно и другое. Словом, мы попытались охватить японскую классику. Кроме того, мы даже называли себя раньше All-Russia pop-festival, а теперь называемся All-Russia festival of Japanese culture.

– Какие направления японской культуры сейчас наиболее популярны в России?

– Очень популярна японская мода. Также россиян интересуют рисование, каллиграфия, оригами. Этому даже детей в школах учат. В целом, в России любят какие-то маленькие детали, в которых японцы себя хорошо показывают. И все эти направления обязательно будут представлены на фестивале. Мы постарались сделать его полноценным. Это, кстати, тоже отличает этот фестиваль от предыдущих.

Фото: пресс-служба фестиваля

– Какую японскую еду можно будет попробовать на фестивале?

– Будет много восточной, и в частности японской еды. Помимо давно привычных и полюбившихся всем роллов и суши, будут представлены и онигири (блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольной или круглой формы), и тайяки (японское печенье в форме рыбки), и еще много всего вкусного и необычного. В Японии такие блюда можно встретить на каждом шагу, а для России это уникальные блюда, которые мало кому удавалось попробовать. А еще, отмечу, что наши партнеры подготовили для фестиваля специальное вок-шоу.

Также гости фестиваля смогут найти у нас сувенирную продукцию и различные товары, которые можно купить только в Японии. Я думаю, это будет очень интересно.

Стоит посетить: (советы организаторов) Чайная церемония Концерт исполнительницы песен к аниме и играм Ито Канако Шоу кимоно Шоу японских барабанщиков Лекции и кинопоказы с разработчиком роботов Томотака Такахаси Арт-live современного художника Таруи Хироси

Полная программа фестиваля



– Помогают ли вам российские фанаты японской культуры в организации фестиваля?

– Огромную поддержку нам оказывают волонтеры. Конечно, основные мастер-классы ведут наши гости из Японии, но все остальное – дело рук волонтеров. Они играют большую роль в подготовке фестиваля, и без их участия организовать его было бы невозможно.

Волонтеры приходят к нам ежегодно и с каждым годом их круги пополняются. Есть еще одна отдельная группа – это волонтеры, знающие японский язык. Например, есть такая организация Отаку Секьюрити. Так они каждый год приезжают и охраняют наш фестиваль. С такими фанатскими движениями мы стараемся дружить, потому что они очень нам помогают.

Люси Айрапетян, Марьяна Пискарева