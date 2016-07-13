Император Японии может уступить трон сыну

Фото: Actionpress/ТАСС

Император Японии Акихито планирует отречься от престола в ближайшие несколько лет, пишет "Вечерняя Москва". Об этом он сообщил приближенным и членам своей семьи.

По данным источников, 82-летний император хочет уйти на покой до того, как лишится возможности выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Трон может достаться наследному принцу Нарухито.

Император Акихито родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито считается 125 императором династии, которая непрерывно правит Японией с 660 года до нашей эры. Тогда первым японским монархом стал Дзимму.

В данный момент Акихито считается единственным правящим в мире императором. Акихито увлекается биологией и ихтиологией и опубликовал ряд научных работ по морским бычкам. В 1986 году он был избран почетным членом Лондонского Линеевского общества – международного сообщества, занимающегося естествознанием.