В Японии из-за тайфуна отменены более 400 авиарейсов

На Японию обрушился тайфун "Фанфон", из-за которого отменены более 400 авиарейсов, передает телеканал "Москва 24".
Из-за буйства стихии один человек пострадал, еще один числится пропавшим без вести. Экстренные службы Японии говорят, что может потребоваться эвакуация миллиона граждан.
Добавим, что в Японию задерживаются два рейса из Москвы – один из Домодедово (должен вылететь в 18.15, перенесен на 21.30) и один из Шереметьево (перенесен с 17.10 на 17.12).
Как природные явления влияют на авиасообщениеКрупнейшим природным явлением, повлиявшим на авиаперелеты, было извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль в Исландии. Первое извержение было в ночь на 21 марта 2010 года, второе – 14 апреля того же года.
В ходе извержения вулкана лавовые потоки быстро остужались, вследствие чего в верхние слои атмосферы попадали мелкие частицы (кварца) и вулканического пепла, попадание которых в двигатель самолета может привести к потере мощности, остановке либо к разрушению двигателя.
В целях безопасности были отменены полеты из Великобритании, в дальнейшем из-за стихии закрыли почти все крупные аэропорты Европы.
Всего извержение вулкана стало причиной отмены более 63 тысяч авиарейсов, общая сумма ущерба превысила 200 миллионов долларов.
Еще одним крупным природным явлением, повлиявшим на авиасообщение, был ураган "Сэнди", накрывший восточное побережье США. Всего было отменено около 15 тысяч авиарейсов