В Японии из-за тайфуна отменены более 400 авиарейсов

На тихоокеанское побережье Японии обрушился мощный тайфун

На Японию обрушился тайфун "Фанфон", из-за которого отменены более 400 авиарейсов, передает телеканал "Москва 24".

Из-за буйства стихии один человек пострадал, еще один числится пропавшим без вести. Экстренные службы Японии говорят, что может потребоваться эвакуация миллиона граждан.

Добавим, что в Японию задерживаются два рейса из Москвы – один из Домодедово (должен вылететь в 18.15, перенесен на 21.30) и один из Шереметьево (перенесен с 17.10 на 17.12).