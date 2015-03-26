"Яндекс.Деньги" подключили к московскому порталу госуслуг

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
С помощью сервиса "Яндекс.Деньги" теперь можно оплачивать все госуслуги, представленные на портале pgu.mos.ru. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе сервиса.
"Сделать это можно как с электронного кошелька, так и с банковских карт", - пояснил представитель "Яндекс.Деньги". По его словам, комиссия при любом способе оплаты составит 2 процента.
Раньше пользователи сервиса могли оплатить лишь некоторые госуслуги, например погасить штрафы ГИБДД на сайте "Яндекс.Денег" и в приложениях "Яндекса", таких как "Штрафы" и "Навигатор".
"Только за прошлый год через сервисы "Яндекса" пользователи оплатили около 1 миллиона штрафов ГИБДД", - сообщили в пресс-службе.
По прогнозам компании, в первые месяцы через "Яндекс.Деньги" будет проходить около 10 процентов всех платежей на столичном портале госуслуг (pgu.mos.ru). "Мы ожидаем, что к концу года доля вырастет до 25 процентов", - сказал собеседник.
Ссылки по теме
- "Яндекс" запустил сервис для проверки налогов по ИНН
- Мужчины оплачивают штрафы ГИБДД через сервисы "Яндекса" в два раза чаще женщин
- "Яндекс" запустил мобильное приложение по парковкам
Ранее подразделение "Деньги" компании "Яндекс" запустило сервис проверки налогов. Для проверки задолженности достаточно ввести свой ИНН, причем это может сделать любой, даже
незарегистрированный пользователь. Уплатить пошлину можно и без ИНН, для этого нужно лишь указать номер квитанции.
Напомним также, что с конца прошлого года с помощью сервиса "Яндекс.Деньги" можно без комиссии пополнить транспортную карту "Тройка".
Чтобы положить деньги на "Тройку" таким способом, нужно воспользоваться сайтом money.yandex.ru или напрямую сервисом "Городских платежей". Платить можно с помощью электронного кошелька в "Яндекс.Деньгах", банковской картой или наличными. В последнем случае пользователь получает код, который необходимо ввести в терминале или банкомате в момент платежа.
Сайты по теме