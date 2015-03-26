"Яндекс.Деньги" подключили к московскому порталу госуслуг

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

С помощью сервиса "Яндекс.Деньги" теперь можно оплачивать все госуслуги, представленные на портале pgu.mos.ru. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

"Сделать это можно как с электронного кошелька, так и с банковских карт", - пояснил представитель "Яндекс.Деньги". По его словам, комиссия при любом способе оплаты составит 2 процента.

Раньше пользователи сервиса могли оплатить лишь некоторые госуслуги, например погасить штрафы ГИБДД на сайте "Яндекс.Денег" и в приложениях "Яндекса", таких как "Штрафы" и "Навигатор".

"Только за прошлый год через сервисы "Яндекса" пользователи оплатили около 1 миллиона штрафов ГИБДД", - сообщили в пресс-службе.

По прогнозам компании, в первые месяцы через "Яндекс.Деньги" будет проходить около 10 процентов всех платежей на столичном портале госуслуг (pgu.mos.ru). "Мы ожидаем, что к концу года доля вырастет до 25 процентов", - сказал собеседник.

Ранее подразделение "Деньги" компании "Яндекс" запустило сервис проверки налогов. Для проверки задолженности достаточно ввести свой ИНН, причем это может сделать любой, даже

незарегистрированный пользователь. Уплатить пошлину можно и без ИНН, для этого нужно лишь указать номер квитанции.

Напомним также, что с конца прошлого года с помощью сервиса "Яндекс.Деньги" можно без комиссии пополнить транспортную карту "Тройка".

Чтобы положить деньги на "Тройку" таким способом, нужно воспользоваться сайтом money.yandex.ru или напрямую сервисом "Городских платежей". Платить можно с помощью электронного кошелька в "Яндекс.Деньгах", банковской картой или наличными. В последнем случае пользователь получает код, который необходимо ввести в терминале или банкомате в момент платежа.