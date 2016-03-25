"Яндекс" отверг 73% запросов об удалении информации по "закону о забвении"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Поисковик "Яндекс" удовлетворил 27 процентов из общего числа запросов на удаление информации по закону о "праве на забвение", сообщается в блоге компании.

За время действия закона "Яндекс" получил более 3600 обращений от 1348 человек, половина из которых пришлась на неактуальную информацию, 30 процентов – на недостоверные данные и остальное – на сведения, распространяемые с нарушением закона.

В компании пояснили, что столь высокая доля отказов связана с тем, что "Яндекс" не может проверить, достоверна информация или нет, нарушает ее распространение чьи-то права или законы.

"Человек требует удалить ссылку на сайт, где его обвиняют в том, что он некачественно выполнил работу или взял деньги в долг и не вернул. У Яндекса нет ни технической возможности, ни правовых оснований выяснить, так ли это на самом деле. Поэтому мы отправляем людей в суд", – рассказали в пресс-службе поисковика.

Еще "Яндекс" обратил внимание на то, что закон позволяет человеку обратиться к ним в любой форме, из-за этого они получают сотни обращений на бумаге, содержащие по несколько сотен адресов, а эксперты IT-компании вынуждены переводить текст в электронный вид и перебивать вручную ссылки. "Куда проще и эффективнее было бы использовать электронную форму подачи обращений – у всех поисковиков такие формы есть", – подчеркнули представители организации.

Напомним, 1 января этого года вступил закон о "праве на забвение". Документ разрешает гражданам требовать от поисковых систем прекращения выдачи ссылок, которые позволяют получить доступ к недостоверной информации о них.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 мая, его появление вызвало критику со стороны интернет-компаний. После консультаций и дискуссии с руководством и членами думского комитета представители отрасли представили свои поправки.

Так, среди учтенных поправок есть предложение о том, что заявитель должен обязательно указывать свое имя и фамилию (в противном случае запрос может игнорироваться). Предоставлено право поисковых систем запрашивать документ, удостоверяющий личность заявителя. При этом сам заявитель должен указывать конкретный URL на информацию, которая должна быть исключена из поисковой выдачи.

Отказ поисковой системы в удалении ссылки может быть обжалован в суде. Соответствующие иски могут предъявляться в суд по месту жительства истца. Закон не будет распространяться на поиск внутри сайта, законодатели также отказались от нормы, которая разрешала удалять ссылки на любую информацию по истечении трех лет.

Согласно закону, за невыполнение решения судебного пристава-исполнителя оператору грозит штраф – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан и от 80 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Если оператор поисковой системы повторно откажется выполнять судебное постановление, то штраф вырастет до 300–500 тысяч рублей для физических лиц, а для юрлиц составит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.