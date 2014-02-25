Во время Олимпиады россияне чаще всего искали в сети хоккейные матчи

Фото: ИТАР-ТАСС

Самыми популярными событиями Игр в Сочи, согласно поисковым запросам, стали хоккейные матчи Россия–Финляндия и Россия–Словения, а также соревнования по фигурному катанию.

Что касается спортсменов, то наибольший интерес у пользователей вызвали российские фигуристы: Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, сообщает пресс-служба "Яндекса".

Кроме того, информацию о церемонии открытия Игр искали почти в два раза чаще, чем данные о церемонии закрытия.

Отмечается, что на протяжении всей Олимпиады самый высокий интерес был к общему медальному зачету.

Наибольший всплеск был зафиксирован 22 февраля, когда Россия выиграла два золота и бронзу и поднялась на первую строчку медального зачета.