Култышки и похвастушки - "Яндекс" изучил диалекты пользователей Рунета

"Яндекс" исследовал поисковые диалекты

Специалисты компании "Яндекс" исследовали поисковые запросы на наличие диалектов. Выяснилось, что московских диалектов почти не существует, а вот в регионах их хоть отбавляй.

Отсутствие диалектов в столице представители "Яндекс" объясняют тем, что Москва вбирает в себя все интересные слова и ничего не производит сама, а традиционные "пичалька" и "няшка" распространены не только среди москвичей. Что касается региональной лексики, то здесь есть и просторечные диалекты, и новые слова молодежного сленга.

Так, в Приморском крае пользователи ищут некую "култышку" - женскую прическу, а в Челябинской области популярно слово "похвастушки" - фотографии поделок, выложенные в интернет.

"Существует очень много слов, связанных с кулинарией, например, "обжорка" - так называются салаты в самарской области, "толченка" - пюре. На Дальнем Востоке своя специфика, там популярны китайские блюда и соответствующие названия. Много запросов по теме жилья, например, "гостинка" - маленькая однокомнатная квартира и "полуторка" - большая однокомнатная квартира", - рассказал руководитель группы внешних исследований "Яндекс" Николай Огай.

Целью исследования было скорее любопытство, чем научный и практический интерес:

"Мы хотели узнать, насколько в интернете люди сохраняют региональность в языке", - признался Николай Огай.