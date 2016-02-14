Google и "Яндекс" выпустили логотипы ко Дню всех влюбленных

Фото: google.ru

В воскресенье, 14 февраля, в честь Дня всех влюбленных поисковые системы Google и "Яндекс" выпустили новые логотипы.

Так, на главной странице Google теперь можно увидеть историю любви чайника и кофейника, ёжика и кактуса, а также салфеток в упаковке и салфеток, сложенных трубочкой. К примеру, кактус спускается на воздушном шарике к ежику, читающему на скамеечке, после чего тот бросается к кактусу с поцелуем.

А в "Яндексе" изменения произошли с поисковой строкой – теперь она выглядит как стрела Амура.

Компания Google размещает дудлы на главной странице поискового сервиса, отмечая различные праздничные даты – национальные праздники, дни рождения известных персон и другие. Дудл может быть не только глобальным, но и локальным.

Ранее, интернет-гигант уже отмечал тематическими заставками другие памятные даты в России. Например, в 2011 году вышел "дудл" в честь 450-летия собора Василия Блаженного. Заставка была доступна во всем мире в отличие от многих других региональных. В мае 2015 года Google выпустил дудл в честь 80-летия московского метрополитена.