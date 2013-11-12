"Яндекс" запустил подробную карту мира

Фото: ИТАР-ТАСС
Компания "Яндекс" запустила карту мира, уровень детализации которой позволяет рассмотреть улицы в крупных городах 237 стран.
Как уточняется в блоге компании, "наиболее проработаны карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Европы и Северной Америки — на них есть подробная дорожная сеть, все основные улицы и дома".
При этом базы данных по России, Украине, Белоруссии и Казахстану будут обновляться раз в месяц, а по другим странам – раз в три месяца.
Названия зарубежных городов и популярных туристических мест на картах подписаны на на русском языке. Для этого специалистам нужно было перевести с 37 языков названия 7 миллионов объектов.
Ранее о некоторых своих разработках поведал другой гигант IT-индустрии – Google.
