"Яндекс" запустил подробную карту мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Яндекс" запустила карту мира, уровень детализации которой позволяет рассмотреть улицы в крупных городах 237 стран.

Как уточняется в блоге компании, "наиболее проработаны карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Европы и Северной Америки — на них есть подробная дорожная сеть, все основные улицы и дома".

При этом базы данных по России, Украине, Белоруссии и Казахстану будут обновляться раз в месяц, а по другим странам – раз в три месяца.

Названия зарубежных городов и популярных туристических мест на картах подписаны на на русском языке. Для этого специалистам нужно было перевести с 37 языков названия 7 миллионов объектов.

Ранее о некоторых своих разработках поведал другой гигант IT-индустрии – Google.

Поисковик представил виртуальный тур по местам из книг о Гарри Поттере, воссоздал изменения Земли за последние 28 лет и представил схемы крупных московских зданий.