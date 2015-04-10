"Тройку" теперь можно пополнить через приложение "Яндекс.Деньги"

Фото: M24.ru

Транспортную карту "Тройка" теперь можно пополнить через мобильное приложение "Яндекс.Деньги", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса электронных платежей.

При этом сервис принимает оплату из электронного кошелька или с прикрепленной к нему банковской карты и не взимает комиссию. Пользователь может перечислить на "Тройку" до 2,5 тысяч рублей. "Средства поступают на транспортную карту мгновенно. Чтобы активировать пополненную карту, нужно приложить ее к информационному терминалу на станции метро", – пояснили в пресс-службе.

Приложение доступно для всех популярных мобильных платформ: iOS, Android и Windows Phone.

Ранее электронная оплата поездок по "Тройке" с помощью сервиса "Яндекса" была доступна только на портале "Городские платежи".

Напомним, в начале апреля "Банк Москвы" представил приложение "Мой проездной", с помощью которого можно пополнять транспортную карту "Тройка". Услуга доступна владельцам смартфонов на базе Android.

"Москва в цифрах": Новые возможности карты "Тройка"



Благодаря приложению можно купить и записать на "Тройку" любой билет действующего тарифного меню: "Единый", "ТАТ", "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней и пополнить баланс электронного кошелька. Также можно будет узнать баланс билетов, записанных на карте.

Билеты оплачиваются банковской картой любого российского банка с использованием технологии 3D Secure.

В это же время "Сбербанк" приступил к выпуску карт MasterCard Standart с функцией проездного билета "Тройка" и бесконтактной технологией оплаты MasterCard PayPass. Пополнение баланса по картам пассажиры смогут производить в устройствах самообслуживания Сбербанка в Москве и банкоматах в вестибюлях метро.

Добавим, что картой "Тройка" оплачивают проезд на всех видах городского транспорта Москвы. На нее также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы. Пополнить электронный кошелек карты можно в кассах метрополитена, а также в банкоматах "Банка Москвы". Услуга доступна почти в тысяче банкоматов, в том числе установленных в метро.

Кроме того, пополнить "Тройку" можно с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале troika.mos.ru а с 26 февраля можно пополнить карту через WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.

Оплата "Тройки" доступна также в сети магазинов "Ноу-Хау от Билайн" через специальные терминалы. На главном экране терминала нужно выбрать символ с изображением карты "Тройки", ввести номер карты, внести в купюроприемник нужную сумму и получить чек. Затем нужно активировать баланс, приложив транспортную карту к желтому терминалу в любом вестибюле метро. Карту можно пополнить не более, чем на 2,5 тысячи рублей. Баланс сохраняется в течение 5 лет после последнего использования.