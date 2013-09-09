Фото: ИТАР-ТАСС

9 сентября "Яндекс" запустил поиск по картинкам. Об этом говорится в блоге компании.

Теперь пользователю не нужно описывать то, что изображено на имеющемся у него изображении. Достаточно загрузить картинку. Поиск выдаст не только описание изображения, но и любую другую связанную с ним информацию.

"Новая возможность работает на технологии компьютерного зрения, созданной разработчиками Яндекса. Она называется "Сибирь" (от англ. CBIR – Content-based image retrieval, то есть поиск изображения по содержанию). После того как пользователь загрузил картинку, поисковая машина превращает ее в набор визуальных слов", - сообщается в блоге.

Пока найти можно только картинки, совпадающие с загруженной или имеющие идентичные фрагменты. Но представители компании обещают, что постепенно с помощью данной функции можно будет найти и другое изображение, содержащее такой же объект.