Финальный аккорд: кому достанется Гран-при конкурса Чайковского

Фото: tchaikovskycompetition.com

Главный российский турнир для молодых музыкантов в шаге от завершения. Остается в тайне только имя обладателя Гран-при, если, конечно, оргкомитет сочтет кого-то из объявленных вчера победителей достойным этой престижной (и самой крупной – $100 000 к основной премии) награды.

В номинации "Скрипка" члены жюри не сошлись во мнении по поводу победителя, таким образом сузив круг претендентов до четырех человек. Финальную точку в истории XV Международного конкурса имени Чайковского поставят два гала-концерта, которые пройдут в Москве (2 июля) и Санкт-Петербурге (3 июля).

Главная тенденция нынешнего конкурса Чайковского – беспрецедентно высокий уровень участников. Об этом в один голос говорят педагоги, концертирующие музыканты и жюри. Конкурс возвращает себе статус одного из самых престижных соревнований в музыкальном мире и полностью оправдывает свою основную цель – открытие новых талантов.

Действительно, без открытий не обошлось. В первую очередь это коснулось фортепианного соревнования, традиционно проходящего с особым накалом страстей (а в этот раз добавил огня инцидент с пожаром в финальной части второго тура, когда запах гари витал в воздухе даже в Большом зале) и вызывающего, как правило, наибольший интерес публики. Настоящей сенсацией стало выступление французского пианиста Люка Дебарга во втором туре.

Биография пианиста так же необычна, как и его исполнение. Дебарг начал занятия музыкой в 11 лет. В этом возрасте его конкуренты по конкурсу уже играли свои первые концерты в сопровождении оркестра. Всерьез Дебарг задумался о профессиональной карьере только в двадцать лет, оставив изучение литературы и искусства и поступив в Парижскую высшую национальную консерваторию. Для сравнения, Даниилу Харитонову, которому вчера присудили третью премию, ждать еще два года до совершеннолетия.

Феноменальный музыкант, способный по слуху подобрать сложные произведения, скромняга Дебарг буквально зарывал свой талант в землю. Можно как угодно относиться к неоправданным потерям на закрытых прослушиваниях, но появление именно такого экстраординарного пианиста ждали, и лишнее подтверждение этому приз, инициированный Ассоциацией музыкальных критиков Москвы. Жюри поставило Дебарга на четвертое место.

Пятую и шестую премии решили не вручать, так что Дебарг стал последним, пропустив вперед вундеркинда Даниила Харитонова, представителя питерской пианистической школы Сергея Редькина, крепкого Лукаса Генюшаса, американца Джорджа Ли.

Люк Дебарг. Фото: tchaikovskycompetition.com

Победителем жюри назвало 27-летнего выпускника Московской консерватории Дмитрия Маслеева, уроженца Улан-Удэ. Никто не ставил на него ни до начала конкурса, ни после первого тура. Свалившись буквально как снег на голову, Маслеев доказал, что имеет все шансы на победу. Декан фортепианного факультета Московской консерватории Андрей Писарев отметил в разговоре с m24.ru, что "если Дмитрий Маслеев будет продолжать работать в том же темпе, то в недалеком будущем из него получится интересный, серьезный, глубокий музыкант".

Дмитрий Маслеев. Фото: tchaikovskycompetition.com

Сам факт двойных призов – жюри вручило две вторые и третьи премии – говорит о понимании музыкантов, которым пришлось выступить в качестве арбитров, что уровень финалистов одинаково высок и на данный момент они находятся в оптимальной форме, чтобы сделать мощный скачок в музыкальную элиту. Но это не исключает дальнейшей работы. Как резюмировал Писарев, "всем лауреатам нужно развиваться дальше".

Этому процессу будет способствовать концертная практика, которой обещает озадачить лауреатов оргкомитет конкурса – не только пианистов, но и скрипачей, вокалистов и виолончелистов, тоже продемонстрировавших высочайший уровень.