Убитый сотрудник комитета Демпартии США был информатором WikiLeaks – СМИ

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Убитый при загадочных обстоятельствах сотрудник Национального комитета Демократической партии США Сетх Рич был информатором WikiLeaks, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах и частного детектива. Предполагается, что он передал сайту материалы, скомпрометировавшие сторонников Хиллари Клинтон.

Сетха Рича застрелили около его дома в Вашингтоне ночью 12 июля 2016 года. Это произошло за 12 дней до публикации переписки нацкомитета демократов на портале WikiLeaks. Этот эпизод повлиял на репутацию кандидата в президенты от этой партии Хиллари Клинтон.

Анализ жестких дисков компьютера Рича был проведен ФБР. Он показал, что убитый переписывался с одним из директоров WikiLeaks, американским журналистом Гэвином Макфэдьеном, который скончался в октябре 2016 года.

Анонимный источник канала заявил, что 21 мая Рич передал Макфэдьену материалы внутренней переписки лидеров Национального комитета Демократической партии США. Всего там было 44 053 электронных письма и 17 761 приложений к сообщениям. Эта переписка относилась к периоду с января 2015 по май 2016 года.

Сообщение от правоохранителей подтвердил расследующий убийство Рича частный детектив, бывший сотрудник вашингтонской полиции Род Уилер.

Уилер также заявил, что следствию препятствуют "влиятельные силы" из правительства, Национального комитета Демократической партии или в команды Клинтон.

Ранее отец убитого Джоел Рич заявил, что он не верит причастность его сына к публикации компроматов на WikiLeaks. Основатель этой организации Джулиан Ассанж не стал отвечать на вопросы про судьбу Рича, но отметил, что источники сайта "идут на существенный риск". Кроме того, WikiLeaks объявила награду в 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке и осуждению убийц Сетха Рича.

