На автобусном маршруте Москва-Шатура-Рошаль заработал бесплатный Wi-Fi

Фото: ТАСС/ Павел Смертин

В автобусах "Мострансавто", следующих по маршруту Москва-Шатура-Рошаль, появился бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры могут пользоваться беспроводным интернетом все время поездки, продолжительность которой составляет более двух часов.

Сетью оборудована автостанция в Шатуре. Кроме того, на неделе бесплатный интернет появится на автостанции около метро Выхино, а до конца ноября он заработает и в Рошале.

Пока Wi-Fi работает на маршруте в тестовом режиме. Дальнейшее подключение интернета на рейсовых маршрутах будет зависеть от того, насколько эта услуга будет популярная у пассажиров.

Сейчас пользоваться услугой бесплатного Wi-Fi на маршрутах и объектах "Мострансавто" можно и без регистрации. Однако до конца года будет внедрена система авторизации.

Ранее сообщалось, что в скором времени бесплатный доступ в интернет появится на автовокзалах в Подольске, Егорьевске, Раменском, Рузе, Щелкове, Солнечногорске, Мытищах, Ивантеевке, Домодедове, Ногинске и Павловском Посаде.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в городе

Напомним, что глава Мосгортранса Евгений Михайлов рассказал, что весь общественный транспорт Москвы будет оборудован Wi-Fi к концу 2015 года. На сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет.

Проект по организации бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте стартовал в конце сентября 2013 года. Пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах "Бк", трамваях №3, а также на полуэкспрессном маршруте автобуса №902.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев рассказал M24.ru, что столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

Речь идет о развертывании проекта под условным названием CityWi-Fi, в рамках которого планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных.

Отметим, что бесплатный интернет приходит и в столичное метро. В середине октября на Таганско-Краснопресненской линии метро запустили бесплатную сеть Wi-Fi. "Фиолетовая" ветка стала восьмой, где она появилась. На оставшихся линиях доступ в интернет появится до конца года.

Помимо этого, Wi-Fi в метро уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линий, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линии.

Ежедневно услугой пользуется более 750 тысяч пассажиров, совершающих более миллиона подключений, что составляет 19% от общего среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях.