Пилот не полетел в Британию из-за сети Wi-Fi с "джихадистским" названием

Фото: ТАСС/PA Wire/Press Association Images/Dave Thompson

Пилот самолета, который должен был вылететь из Мексики в Великобританию, отказался от полета, потому что один из пассажиров нашел сеть Wi-Fi под названием "Мобильный джихадиста", передает издание Sun.

Экипаж попытался найти создателя сети, но это сделать не удалось. Тогда пилот вызвал полицию, которая также не выяснила, кто создал эту сеть Wi-Fi. Несмотря на то, что вскоре она исчезла, пилот отказался вылететь и рейс отменили.