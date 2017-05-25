Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 18:35

Технологии

Пилот не полетел в Британию из-за сети Wi-Fi с "джихадистским" названием

Фото: ТАСС/PA Wire/Press Association Images/Dave Thompson

Пилот самолета, который должен был вылететь из Мексики в Великобританию, отказался от полета, потому что один из пассажиров нашел сеть Wi-Fi под названием "Мобильный джихадиста", передает издание Sun.

Экипаж попытался найти создателя сети, но это сделать не удалось. Тогда пилот вызвал полицию, которая также не выяснила, кто создал эту сеть Wi-Fi. Несмотря на то, что вскоре она исчезла, пилот отказался вылететь и рейс отменили.

Вечером 22 мая на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. Пострадали более 60 человек.

