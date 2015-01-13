На "красной" ветке метро введут обязательную идентификацию в сети Wi-Fi

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Обязательная идентификация в сети Wi-Fi на Сокольнической линии метро появится до конца января, сообщил M24.ru глава направления внешних коммуникаций компании-провайдера "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

"После Сокольнической такая идентификация будет и на других линиях, сроки введения пока неизвестны", - добавил собеседник.

Идентификация будет проходить посредством SMS-сообщения. На телефон придет код доступа, пользователь вводит его в окне авторизации и попадает на сайт, после чего может пользоваться бесплатным интернетом.

Грабовский уточнил, что, пока пользователь сможет воспользоваться интернетом даже в тот момент, пока он ждет сообщение. "Если пассажир выйдет из метро и ему придет сообщение, то он все равно сможет авторизоваться", - добавил представитель компании.

При этом идентификацию на всех линиях метро планируют ввести одновременно с авторизацией при подключении к городскому Wi-Fi.

Добавим, обязательная авторизация сейчас введена на Кольцевой линии метро, а также при подключении к Wi-Fi в районе пешеходной зоны на улице Покровка.

Отметим, что основным способом доступа к бесплатному беспроводному интернету остается авторизация через SMS. Ранее москвичи выбрали этот способ в ходе голосования на сервисе электронных референдумов "Активный гражданин".

В департаменте информационных технологий отметили, что будут рассматриваться и альтернативные способы подключения – например, по логину и паролю московского портала госуслуг.

Напомним, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году количество точек доступа к городской сети Wi-Fi планируется увеличить от трети до двух раз.

Сейчас в городской сети Wi-Fi порядка 6,5 тысяч точек, планируется увеличить их число до двух раз к 2018 году. Новые точки доступа будут строиться за счет операторов, а столичные власти обеспечат места для установки оборудования.

Отметим, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.

Кроме того, Wi-Fi появится на 450 остановках общественного транспорта столицы.