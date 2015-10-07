Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бесплатный WI-Fi появится на 450 остановках наземного транспорта до конца осени. В настоящее время беспроводным интернетом оснащены примерно 400 остановок, сообщает Агентство "Москва".

С момента запуска Wi-Fi в сети зарегистрировались около 73 тысяч уникальных пользователей, а количество подключений превысило 230 тысяч.

Бесплатно подключиться к интернету на остановках общественного транспорта можно с помощью любого мобильного устройства ‒ смартфона, планшетного компьютера или ноутбука. Для этого необходимо выбрать Mosgortrans_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию с помощью SMS.

Пользоваться Wi-Fi одновременно могут более 50 человек на каждой остановке. Длительность одной сессии ограничена 25 минутами, скорость соединения ‒ до 10 мегабит в секунду.

Напомним, к октябрю этого года на столичных вылетных магистралях планируют установить 239 остановок с розетками для подзарядки телефонов и точками Wi-Fi.

Больше всего остановок появится на Каширском шоссе, там их будет 62. Еще 42 остановки появятся на Варшавском шоссе и 38 – на Рязанском. Рядом с павильонами также могут установить автоматы по продаже билетов.

Все остановки оборудуют скамейками с разделенными подлокотниками местами и розетками для подзарядки гаджетов. Также там установят информационные навигационные лайтбоксы со схемами организации городского транспорта и картами местности.