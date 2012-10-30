Российский боксер Лебедев стал чемпионом мира по версии WBA

Денис Лебедев. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский боксер Денис Лебедев стал чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 90,7 килограмма. Решение о чемпионстве Лебедева было принято на всемирном конгрессе WBA, который проходит в Джакарте.

Титул достался Лебедеву без боя. В ноябре прошлого года российский тяжеловес одержал победу над Шоном Коксом, представляющим Барбадос и стал временным чемпионом мира по версии WBA. Избавиться от приставки "временный" Лебедев мог после боя с панамским боксером Гильермо Джонсом, который владел поясом чемпиона по версии WBA.

Однако Джонс встречаться с Лебедевым не спешил. Сначала бой несколько раз откладывался, а затем выяснилось, что панамец хочет сначала встретиться с американцем Андре Тэйлором. Но бой с Тэйлором также не состоялся - Джонс травмировал руку.

По правилам WBA, чемпион должен регулярно подтверждать свой статус боями, в противном случае он может быть лишен звания. Руководство ассоциации порядком устало от постоянных переносов боев и ситуация с чемпионским титулом Джонсом была вынесена на повестку дня конгресса организации в Джакарте, сообщает BoxKO.ru.

В итоге, Джонс получил приставку "временно недействующий чемпион", и WBA обязала его провести бой с Лебедевым в ближайшие шесть месяцев, иначе панамский боксер окончательно лишится своего титула. Таким образом, Лебедев стал чемпионом по версии одной из самых престижных организаций.